Ilrestodelcarlino.it - Mercato coperto, la destra insorge. Aragona: "Era un flop annunciato". Filippi chiama in causa l’assessora

"La cessione delle quote societarie dalla portoghese Sonae Sierra Italy alla Rei Consulting certifica, purtroppo, il fallimento di un progetto che fin dall’inizio presentava tutti i crismi di un’operazione senza futuro". Così Alessandro, consigliere regionale e segretario provinciale di Fratelli d’Italia, commenta gli ultimi sviluppi sul. Le quote de Il, infatti, sono passate al 100% sotto la reggianai Rei Consulting, che prima deteneva il 20% contro l’80% della multinazionale portoghese. "Quanto è appena accaduto – spiega– è l’ennesima dimostrazione di presunzione e arroganza di chi non riusciva a percepire l’importanza di una visione a lungo periodo". "Le parole dell’ad di Real Estate Italia Daniele Menozzi, secondo cui il passaggio di consegne era già previsto negli accordi iniziali, appaiono una excusatio non petita di chi tenta di giustificare quella che invece era fin dall’inizio una pessima scelta imprenditoriale".