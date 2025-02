Secoloditalia.it - Meloni: “Oggi riportiamo al cuore migliaia di storie di italiani. La congiura del silenzio ha perso”

“Nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’Italia non dimentica”. È il pensiero rivolto di primo mattino dalla premier Giorgiasui social nella giornata dedicata al ricordo della tragedia delle foibe, per decenni negata o minimizzata dalla storiografia ufficiale. Poi il video dal forte impatto emotivo della sua visita dello scorso anno al Sacrario di Basovizza per riavvolgere i fili della memoria. “Ricordare – ha detto la premier – significa riportare al. Ovvero ricondurre ciò che ci è più caro al centro di noi.