Oggi, in occasione del “del” è prevista una commemorazione al Quirinale per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia deglini e di tutte le vittime delle” alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. “Rendiamo omaggio alle vittime dellee a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempota”. ” scrive la presidente del Consiglio, Giorgia, su X, postando un video della sua visita alla Foiba di Basovizza lo scorso anno, “Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’non”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa scrive: “Dal 2004, con l'istituzione deldel, questa pagina di storia ha finalmente riacquistato dignità”, ricordando l’iniziativa di Roberto Menia con la legge istitutiva deldelche firmò La Russa stesso e con cui “la memoria di quelle sofferenze è tornata a far parte della coscienza nazionale”.