Iltempo.it - Meloni e quelle minacce dai boss mafiosi: "Segno che siamo sulla strada giusta"

Un segnale che "". Lo ha scritto sui social la premier Giorgia: "Ho letto le intercettazioni pubblicate da La Repubblica, in cui alcunisi scagliano contro di me e il Governo italiano per non aver allentato il carcere duro ai. Un'ulteriore conferma che". Il presidente del Consiglio Giorgiaassicura: "Il nostro impegno nella lotta alla mafia è totale. Il 41 bis e l'ergastolo ostativo restano capisaldi imprescindibili. Nessun cedimento alla criminalità organizzata finché saremo noi a governare l'Italia", conclude. Nelle intercettazioni pubblicatesperano che l'arresto di Matteo Messina Denaro possa spingere lo Stato ad allentare il carcere duro. Ma così non è. "Questa, min**ia parla come una disonorata: 'Non si cambia niente'", sono le parole intercettate recentemente dagli investigatori della Squadra mobile di Palermo e della Sisco, la sezione investigativa del servizio centrale operativo e che dimostrano quanto la linea dura del governo sul carcere duro aisia una spina nel fianco della criminalità organizzata.