Mei a Sanremo la consegna a Lucio Corsi della targa come miglior artista indipendente

– Il Mei, al 75° Festival di, consegnerà ala. Il cantautore maremmano nel 2015 pubblica i suoi primi due EP, e nel 2017 il suo primo disco “Bestiario Musicale”, e viene premiato dal Meiemergente dell’anno. Nel 2020 pubblica per Sugar Music il suo secondo album in studio “Cosa faremo da grandi?”, e nel 2023 pubblica il suo terzo album “La Gente Che Sogna” (Sugar Music) e viene insignito dal Meeting delle Etichette Indipendentidell’anno!Torna a novembre 2024 con il nuovo singolo “Tu sei il mattino” (sempre per Sugar Music), il cui videoclip vede la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone, ed è fra i protagonistisua serie televisiva “Vita da Carlo – Terza Stagione”, disponibile in esclusiva su Paramount+.