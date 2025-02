Quotidiano.net - Mediobanca: utile netto record di 660 milioni nel primo semestre 2024-2025

, nei primi sei mesi dell'esercizio, ha registrato undi 660(+8%) e ricavi per 1.848(+75%). L'istituto, che ha confermato il giudizio negativo sull'ops di Monte dei Paschi di Siena, ha rivisto al rialzo gli obiettivi del piano al 2026. "Dopo aver chiuso lo scorso esercizio con i risultati migliori di sempre,ha confermato anche in questola crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del piano 2023-2026", ha commentato l'amministratore delegato Alberto Nagel. "Remunerazione degli azionisti e creazione di valore collocanoai migliori livelli settoriali, in uno scenario di riduzione dei tassi di interesse", ha aggiunto.