Lapresse.it - Mediobanca boccia di nuovo l’offerta di Mps

Leggi su Lapresse.it

didi Mps. Niente da fare quindi per l’Ops lanciata da Monte dei Paschi. Il Cda di Piazzetta Cuccia la ritiene “priva di razionale industriale e finanziario, e dunque distruttiva di valore per gli stakeholder die di Mps“.“Si segnalano – ribadisce– potenziali disallineamenti di interesse tra alcuni rilevanti azionisti presenti in, Mps e Assicurazioni Generali e gli altri azionisti di entrambe le realtà”.A fine gennaio Mps aveva promosso un’Offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di