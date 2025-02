Medio Oriente, Hamas posticipa la liberazione degli ostaggi

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Movimento islamicoha deciso dire la consegnaisraeliani, il cui rilascio era previsto per sabato prossimo. Il movimento palestinese ha affermato in una nota: “La leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico nelle ultime tre settimane e la sua incapacità di rispettare i termini dell’accordo; ritardando il ritornosfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, prendendo di mira con bombardamenti e armi da fuoco in varie aree della Striscia e non consentendo l’ingresso di aiuti umanitari in tutte le loro forme secondo quanto concordato, mentre la resistenza ha adempiuto a tutti i suoi obblighi”.ha chiarito che la consegna dei detenuti, la cuiera prevista per sabato prossimo, 15 febbraio 2025, saràta fino a nuovo avviso e finché Israele non si impegnerà a risarcire retroattivamente le ultime settimane.