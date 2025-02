Ilnapolista.it - Mazzocchi risponde alle critiche: «Testa alla Lazio. O’ riest sò chiacchier»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la prestazione di ieri contro l’Udinese che ha lasciato molto a desiderare, Pasqualeha scritto un post sui social nei confronti dellericevute.Su Instagram il terzino del Napoli, che nel pareggio 1-1 contro i friulani ha sostituito gli infortunati Spinazzola e Olivera, ha pubblicato una sua foto del match con la seguente didascalia:«. O’sò, È anche periodo!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PASQUALE(@)Diversi sono stati i commenti per sostenere il giocatore nativo di Napoli:Chi critica Pasquale non riesce a vedere l’anima che ci mette. Il pareggio di ieri di certo non è colpa sua. Sempre dtua parte, Napoli è con te. Ami Napoli e butterai sangue per questa maglia, e a noi questo già ci sta molto bene.