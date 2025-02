Spazionapoli.it - Mazzocchi al centro delle polemiche dopo Napoli-Udinese: arriva il messaggio del giocatore

Alè finito Pasquadrail pareggio delcontro l’. Il calciatore ha postato unsui social. Prestazione opaca delcontro l’. La squadra di Antonio Conte ha avuto un’altra brusca frenataquella contro la Roma, e la piazza ha aumentato il chiacchiericcio mediatico e social attorno alla squadra. E’ evidente che ci sia stato un calo sotto il punto di vista fisico eprestazioni, e c’è chi punta il dito contro la società per non aver sostituto al meglio un calciatore importante come Khvicha Kvaratskhelia.C’è anche, però, chi sta di fatto responsabilizzando alcuni singoli e le loro prestazioni. Il lavoro del collettivo è sotto la responsabilità di Antonio Conte che meticolosamente sta cercando di innestare all’interno della squadra una mentalità vincente ed un lavoro impeccabile sotto il punto di vista tattico, poi ci sono i singoli e le loro responsabilità.