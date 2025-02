Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa con coltelli e bastoni. Giovanissimo in prognosi riservata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notte di follia e di violenza a San Benedetto. Centinaia di giovani stranieri di ogni etnia si sono ritrovati in centro e hanno scatenato il finimondo. Un tunisino di 22 anni, Y. A. è stato accoltellato e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ancona. E’ stato trovato con una vasta ferita su un fianco, colpito da una coltellata e con un trauma cranico a seguito dei colpi ricevuti alla testa e in più parti del corpo, sferrati con un bastone. Dopo i primi controlli e gli accertamenti eseguiti nell’ospedale di San Benedetto, il ventiduenne è stato trasportato all’ospedale di Torrette in. Un altro cittadino straniero di 35 anni è stato accompagnato invece al pronto soccorso dell’ospedale rivierasco in codice giallo. I carabinieri stanno svolgendo le indagini, ma ancora non c’è alcun identificato, data la bolgia che hanno dovuto fronteggiare insieme al personale del commissariato di pubblica sicurezza.