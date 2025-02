Secoloditalia.it - Maxi blitz a Pomigliano: 27 arresti, due clan sgominati. Colosimo: assestato un duro colpo

retata anticamorra dei carabinieri di Castello di Cisterna alle prime luci dell’alba ad’Arco. Unalla criminalità organizzata dell’area Nord di Napoli. L’operazione si è conclusa con 27(di cui 23 in carcere e 4 ai domiciliari). Una storia diche si contendono il territorio a suon di sparatorie in strada. Con tanto di pizzini dal carcere via cellulare. I 27 colpiti dall’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono accusati di reati gravissimi. Si va dall’associazione di tipo mafioso all’estorsione, dalla detenzione e porto di armi al tentato omicidio. Ma anche ricettazione, spaccio di droga, rapina, usura, sequestro di persona. Tutti delitti aggravati dal “metodo mafioso” e dalla finalità di agevolare, rispettivamente, icamorristici “Ferretti” e “Cipolletta” did’Arco e dintorni.