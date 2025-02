Thesocialpost.it - Mauro Coruzzi si confessa a due anni dall’ictus: “Sto imparando a parlare come i bambini, ma so che non tornerò come prima”

, noto al pubblicoPlatinette, è stato ospite della puntata di domenica 9 febbraio di Verissimo, dove ha raccontatol’ictus ischemico che lo ha colpito a marzo 2023 abbia cambiato radicalmente la sua esistenza.Leggi anche: Walter Nudo: cosa è successo dopo i due ictus“Mi sono sentito perso,un calciatore senza gambe”Intervistato da Silvia Toffanin,ha condiviso il lungo percorso di recupero, tra momenti di sconforto e la volontà di non arrendersi:“Non pensi mai che il tuo destino possa cambiare in un attimo. Lavoro in radio da cinquant’e trovarmi senza la mia voce è stato devastante. Il ricovero è durato oltre due mesi, i primi giorni riuscivo solo a scrivere. Grazie alla logopedia, stodi nuovo ad articolare le parole,un bambino.