Quotidiano.net - Maurizio Leo: Nuova rottamazione e riduzione Irpef per il ceto medio nel 2025

Leggi su Quotidiano.net

"Vorrei sgombrare il campo da un equivoco: sono d'accordo su una". Lo ha detto il vice ministro dell'economia e della Finanze,Leo, parlando in collegamento video al convegno "Novità fiscali", organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Torino, dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte e dall'Unione Industriali di Torino. Il vice ministro ne ha parlato rispondendo a una domanda del consigliere nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, con la delega all'area fiscale, Salvatore Regalbuto. "Questa è una misura importante - ha aggiunto - così come quella per ridurre l'al, cioè a quella fascia di contribuenti che hanno un reddito fra i 28 e i 50/60 mila euro e che oggi è penalizzata. Ma sono interventi da fare alla luce delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.