Tvzap.it - “Mattino 5” svela anticipazioni sulla diretta del “GF” di stasera: novità per Zeudi Di Palma

News tv. "Abbiamo saputo di". La notizia ina "5": cosa succederà – Importante comunicazione in arrivo peral Grande Fratello. L'ex Miss Italia sarà tra i protagonisti delladi questa sera, 10 febbraio 2025. Stando a quanto anticipato da Federica Panicucci durante la puntata di "Cinque" Alfonso Signorini chiamerà la ragazza in disparte. "5"del "GF" diperDiIl Grande Fratello torna questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, con un nuovo appuntamento. La puntata in onda su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede tanti colpi di scena: una sorpresa pere la proclamazione del primo finalista di questa edizione, che terminerà alla fine di marzo.