Movieplayer.it - Masters of the Universe ha trovato gli interpreti di Sorceress e Fisto

Leggi su Movieplayer.it

I produttori del filmof thehanno annunciato due nuovi arrivi nel cast del filmof the, ecco i dettagli. Il cast del filmof theche sarà diretto da Travis Knight, e prodotto da Amazon MGM Studios in collaborazione con Mattel, si è arricchito con l'arrivo di Morena Baccarin e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Per ora non sono stati svelati i dettagli esatti della trama del progetto ispirato alla linea di giocattoli degli anni '80 che ha poi dato vita a serie tv e film. Nuovi protagonisti perof theI produttori hanno affidato a Morena Baccarin il ruolo di, la guardiana e padrona dei segreti del castello di Grayskull, fonte del potere di He-Man, .