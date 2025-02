Masterchef la bordata di chef Giorgio Locatelli | Il problema dei piatti vegani è che sembrano sempre sbobba – Il video

Leggi su Open.online

La sfida della non era delle più semplici. Cucinare un piatto psichedelico usando come ingredienti principali lenticchie rosse e zucca bottiglia. In onore di Paul McCartney la ricetta in cui dovevano cimentarsi alcuni dei concorrenti nella nona puntata diera rigorosamente vegana. Niente carne, niente pesce, niente derivati animali di nessun tipo. Particolarmente in difficoltà era Mary, che raramente si era cimentata nella cucina vegetale. L’affanno non è sfuggito allo, che l’ha spronata affinché il risultato non fosse una banale zuppa. «Ildeiè che alla fine sembra», ha avvertito. La frase ha suscitato reazioni contrastanti sui social, oltre a divertire Mary.e la cucina veganaC’è chi ha elogiato loe chi lo ha criticato, pensando che il commento esprimesse biasimo nei confronti della cucina vegetale.