Ilfattoquotidiano.it - Massimo Ferrero prende 15mila euro al mese a Radio Cusano: il nuovo impiego dell’ex presidente della Sampdoria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il declino, l’accusa di bancarotta fraudolenta (archiviata) e l’addio allaè ripartito dalla. Da oltre un anno è diventato speaker per, l’emittente di proprietà del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.è il conduttore di uno spazio denominato Non solo Sport. Il programma di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci Report è andato a trovarlo. Secondo i giornalisti dello show televisivo, l’imprenditore adesso guadagnaaldal suo datore di lavoro.Nella puntata di Report andata in onda ieri, domenica 9 febbraio, l’inviato ha provato ha intercettare, che però non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione in merito al suo. “Non posso”, ha risposto l’imprenditore, che lo scorso anno è stato anche premiato con il Microfono d’oro.