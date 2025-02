Ilrestodelcarlino.it - Massimi e Strazzella nell’albo d’oro

Stefanoe Minervahanno scritto i loro nomidella Maratonina di Centobuchi. Il classico appuntamento di inizio anno, perfettamente organizzato dall’Avis Monteprandone – Podistica Centobuchi, ha richiamato nella cittadina picena centinaia di atleti provenienti sia dalle Marche e sia dalle regioni limitrofe. Giunta alla 34° edizione la Maratonina di Centobuchi, si è svolto, nella gara principale, sulla distanza di km 21,097, ed è inserita nel calendario nazionale delle maratone e delle mezzemaratone della Fidal del 2025. La partenza e l’arrivo della competizione si sono svolti nella Piazza dell’Unità. Il percorso pianeggiante non è stato comunque privo di insidie per i tantissimi partecipanti che hanno affrontato la mezza maratone anche come preparazione e test per le prossime gare.