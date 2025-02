Ilgiorno.it - Maslianico, rientra dalla Svizzera con un mix di droghe: denunciata

, 10 febbraio 2025 – Entravano in Italiae sono incappati in un controllo della Guardia di finanza di Ponte Chiass o. L’auto, con a bordo due italiani, è stata fermata domenica anella fascia di retrovalico, ed è stata ispezionata con attenzione, a causa dell’atteggiamento evasivo del conducente. La donna Sono così stati trovati in possesso di una donna, 30 grammi di cocaina pari a 61 dosi, circa due grammi di eroina pari a 10 dosi e tre di hascisc, oltre a due flaconcini in plastica di “levometadone”. La responsabile, è stataa piede libero per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, la droga sequestrata per essere analizzata e stabilire il principio attivo.