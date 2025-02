Nerdpool.it - Marvel: la nuova Avengers Tower svelata in Thunderbolts

La casa che Tony Stark ha costruito continua a essere una presenza imponente nelCinematic Universe, anche dopo anni dalla sua vendita. Da tempo circolano voci e teorie su chi possa aver acquistato la torre dopo gli eventi di: Endgame, e ora, con l’arrivo del film, i fan hanno finalmente avuto un assaggio della suagestione. Nel nuovo trailer del film, rilasciato durante il Super Bowl, è stato rivelato che Valentina Allegra de Fontaine sembra avere il controllo dell’edificio, se non esserne addirittura la proprietaria.Un nuovo aspetto più oscuro per laIl trailer diha mostrato come è cambiata la celebre torre nel corso degli anni, e il suo aspetto è decisamente diverso da quello che i fan ricordano. La modifica più evidente è unastruttura aggiunta sul retro dell’edificio: una sezione più alta e più scura si erge come un mantello avvolgente, donando alla torre un aspetto molto più minaccioso rispetto al passato.