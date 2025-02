Napolipiu.com - Marrandino: “Faremo tutto il possibile per far restare il Napoli a Castel Volturno”

: “ilper faril”">Il sindaco di, Pasquale, è intervenuto oggi ai microfoni di Kiss Kissper fare chiarezza sulla situazione legata al futuro del centro sportivo del.“Da tempo sono in corso interlocuzioni per garantire la permanenza del. Come amministrazione,ciò che è in nostro potere per supportare il club, fornendo assistenza tecnica, logistica e giuridica. Abbiamo sempre mantenuto il massimo riserbo su questa vicenda, ma se l’accordo dovesse concretizzarsi, sarebbe una vittoria per il nostro territorio.”ha sottolineato come l’amministrazione comunale abbia agito con discrezione, conducendo incontri tecnici per valutare ogni possibilità.