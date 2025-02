Inter-news.it - Marotta: «Non abbiamo trattato Felix, Inter squadra prolifica. Nessun rimprovero a Inzaghi!»

Leggi su Inter-news.it

Giuseppeha così parlato nel pre-partita di-Fiorentina, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.LE DICHIARAZIONI – Giuseppesi è espresso a DAZN prima dell’inizio di-Fiorentina. Il Presidente nerazzurro ha posto l’accento sull’atteggiamento da assumere contro la viola e sul mercato in entrata: «Non so se si possa ancora sbagliare, quello che posso dire è che noisempre l’obbligo di vincere. C’è un po’ di amarezza per il modo in cui è arrivata la sconfitta al Franchi, ma ciò potrà essere lo stimolo per arrivare alla vittoria. Non c’è stataa negoziazione condeciso di rimanere con il nostro organico, non avendo approfondito il discorso. Statistiche alla mano, siamo una, per cui è una rarità assistere a una partita come quella contro la Fiorentina in cuicreato pochissimo.