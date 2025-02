Internews24.com - Marotta a Dazn: «Stasera abbiamo l’obbligo di vincere! Joao Felix? Mai avviata una negoziazione…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl presidente dell’Inter, Beppe, ha parlato cosi nel pre partita di Inter Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioniCosi Beppe, presidente dell’Inter, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di:VOGLIA DI RIVINCITA DOPO GIOVEDI SERA – «Quando giochiamo lo facciamo perdi ottenere il massimo. C’era amarezza per il modo in cuiperso, diventa uno stimolo in più per– «Nonavviato nessuna negoziazione,valutato i giocatori che potevano spostarsi madeciso di rimanere con l’organico e nonapprofondito, fermo restando il rispetto per il giocatore.deciso di rimanere così»PROBLEMI IN ATTACCO- «Statistiche alla mano siamo una squadra prolifica, zero gol come giovedì è una rarità, fare gol non è un problema per l’Inter»STANCHEZZA MENTALE- «Sì, non c’è nulla da rimproverare a squadra e allenatore.