Maritozzi, pinse romane e polpette arrivano a Sanremo. Ruben e Tony Effe aprono un chiosco per il dopo Ariston

Il Festival di2025 non è solo musica, ma anche un viaggio gastronomico per mezza Italia. Cantanti, ospiti, celebrità e cuochi si cimentano con esperimenti temporanei dedicati al cibo. È il caso diBondì, noto sui social come @cucinacon, che aha aperto un piccolofronte mare di cucina romana, anzi street food veracissimo. Vassoi pieni zeppi dihanno riempito il localino circondato dalle palme fin dall’apertura, a cui ha partecipato anche il cantante, in gara alla 75esima edizione del Festival con il brano “Damme ‘na mano”. L’avventura temporanea dirichiama proprio il brano del trapper italiano: Damme da Magnà. Insieme hanno servito le prime preparazioni alle decine di fan radunate davanti alla struttura.Il menu - raccontaal Gambero Rosso - è stato curato interamente da lui: «Ci sarà solo street food romano,al sugo,con cicoria,dolci e salati con puntarelle e stracciatella, lasagna cacio e pepe e carciofi».