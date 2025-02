Ilfattoquotidiano.it - Marina La Rosa incontra il sindaco Gualtieri dopo l’aggressione del figlio a Trastevere: “Ha idee molto buone che aspetto diventino fatti”

“La verità è che non ci sentiamo tutelati abbastanza. E sapete perché? Perché non lo siamo”.subìta adal16enne,Laè più determinata che mai a impegnarsi affinché le cose cambino.la denuncia social e quella presso le forze dell’ordine, la ex gieffina ha portato la sua protesta in strada, con una manifestazione in piazza San Cosimato, e nelle scorse ore è riuscita a farsi ricevere daldi Roma, Roberto.Un incontro testimoniato su Instagram con tanto di foto e stretta di mano tra i due: “Ringrazio ilche mi ha volutore, un uomo disponibile, aperto all’ascolto e al confronto. Ha delleperò che” scrive La, a conclusione di lungo post nel quale riporta l’attenzione sul tema della sicurezza in città lanciando qualche frecciatina: “La dotazione organica delle forze dell’ordine è al di sotto di quella prevista, mancano all’appello (tra carabinieri e polizia) circa 22mila persone.