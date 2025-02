Tvplay.it - Marcus Thuram verso l’addio, è tutto vero: ma spunta anche il piano B

all’Inter. Il 27enne francese piace ad una big straniera:, però, unB.Ragiona già in prospettiva futura l’Inter. A testimoniarlo è il recente acquisto di Petar Sucic, a cui farà presto seguito il rinnovo di Stefan De Vrij. Il club, ora, è concentrato sulla caccia tesa ad individuare nuovi rinforzi offensivi da consegnare a Simone Inzaghi. Diversi i nomi vagliati ed apprezzati dalla società che, al tempo stesso, sarà chiamata a riflettere sul futuro di alcuni propri top player. Possibile, in tal senso, la cessione didivenuto l’oggetto del desiderio di una big straniera., è: mailB – TvPlay.it (Ansa)Sulle tracce del 27enne francese, autore di 14 reti e 8 assist in 31 apparizioni complessive, risulta esserci l’Arsenal.