Spettacolo.periodicodaily.com - Marcella Bella alla 75ª Edizione del Festival di Sanremo con “Pelle Diamante” e le cover omaggio a Gianni Bella

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

torna in gara75esimadeldella Canzone Italiana con, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG., Ritorno aldi2025Ph. Paolo De Francescotorna aldicon un brano che celebra la forza e l’indipendenza femminile: “”. Il singolo, che segna il suo ritorno come autrice, sarà presente nella specialedi ETNEAEDITION, in uscita il 14 febbraio 2025. L’album conterrà anche l’inedito “Finofine del mondo” e il remix di Tacchi a Spillo. Puoi fare il pre-order dell’album al seguente link: Pre-order ETNEAEDITION.Il Significato di “”“” è un brano potente che parla di forza, autonomia e indipendenza.