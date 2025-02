Ilrestodelcarlino.it - Manutenzioni stradali, lavori per 800mila euro

Prende il via un pacchetto didel valore di 800 mila. Da oggi sarà interessatodi riasfaltatura viale Caduti in Guerra e, a seguire, tra altre, le vie De Manzini, De Giacomi, Meloni, Marinetti e Berengario. Per consentire l’intervento in viale Caduti in Guerra, che avrà durata di alcuni giorni e si svolgerà nella fascia oraria 8.30-17.30, sarà necessario operare un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà possibile su una sola corsia di marcia delle due presenti. In prossimità e corrispondenza dei, che procederanno con cantiere mobile, sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione. Sempre da oggi via Giardini all’altezza del civico 16 sarà interessata da un intervento alla rete acquedottistica a cura del gruppo Hera, con la sostituzione di una valvola del diametro di 50 centimetri.