Juventusnews24.com - Mano Gatti, Sabatini avverte: «C’è una unghiata volontaria del difensore, però mi tengo un dubbio»

di Redazione JuventusNews24ha parlato così del controverso episodio nel corso della sfida tra Como e Juventus di venerdì scorso. Le sue parole a PressingIntervenuto negli studi di Pressing Ivan Zazzaroni ha parlato così del possibile tocco di mani dinel corso della sfida tra Como e Juventus. Le sue dichiarazioni.– «Per me non è rigore, sarebbe un rigorino.guarda il pallone, è un', prima di toccare il braccio dell'altro tocca il pallone. Per me non è rigore ma sta guardando il pallone, teniamone conto»