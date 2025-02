Juventusnews24.com - Mano Gatti in Como Juve, a OpenVAR si fa chiarezza: «Giusto non assegnare il rigore». Svelato anche l’audio degli arbitri

di RedazionentusNews24in, asi fa: le parole di Di Liberatore ein sala VARAsi è discussodel possibile calcio dinon assegnato alcontro laper il tocco didi. A faril componente dell’AIA De Liberatore.AUDIO VAR – «Bisogna vederlo in dinamica. No, per me non è. Comunque gli toglie il controllo. No, per me è in appoggio, quindi non è».PAROLE DI LIBERATORE – «Questo è un tocco dinon punibile, ènonilcontende lo spazio all’avversario, in questa contesa colpisce il pallone in maniera fortuita e quindi il tocco dinon è punibile. Olivera-Lautaro Martinez è un episodio simile in Inter-Napoli elì non si diede