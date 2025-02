Gamberorosso.it - "Mangio Bigoli in salsa e bevo Prosecco". Così Francesca Michelin si prepara al Festival di Sanremo

ine un bicchiere di. Se c’è una certezza nel gusto diMichielin, è questa. Quando si tratta di scegliere tra i piatti simbolo della sua regione, il Veneto, la cantautrice non ha dubbi: meglio la pasta ruvida con cipolla e acciughe del risotto ai piselli, che liquida senza troppi fronzoli come «una cosa da ospedale». Èche risponde in un’intervista-challenge a Wired, dove viene messa di fronte anche alla scelta: Amarone della Valpolicella o, lei risponde con una risata: «, che domande», date le sue origini vicentine.La cucina veneta di«Quante volte mi avrai fatto il cinema dentro a quel supermercato», canterà aldiquesta sera nella canzone Fango in paradiso, giovane cantante - classe 1995 - originaria di Bassano del Grappa, in Veneto.