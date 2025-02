Lettera43.it - Mandò in tilt l’Alta Velocità Firenze-Bologna, anarchico condannato senza l’aggravante del terrorismo

Un30enne, accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, è statoa due anni e otto mesi per aver sabotato una cabina elettrica, mandando inper ore la circolazione ferroviaria sulla linea del. I fatti risalgono all’8 agosto 2023: per l’uomo, giudicato con rito abbreviato, è stata esclusadel. Il sabotaggio, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era stato preceduto da una telefonata anonima partita da una colonnina di soccorso nella tratta Ivice-San Pellegrino, nel quale veniva annunciata la predi una bomba nella galleria di Scheggianico, nel territorio comunale di Firenzuola.L’era già statoper sei attacchi incendiari sulla stessa lineaA marzo del 2024 lo stessoera statoa due anni di reclusione (e a risarcire Rfi) per sei attacchi incendiari contro la stessa linea del, messi a segno nel tratto tra San Piero a Sieve e Firenzuola tra agosto e dicembre 2022.