Mancano 258mila lavoratori per negozi ristoranti e hotel | i giovani scelgono altri lavori

Confcommercio ha lanciato un allarme che non potrà essere certo ignorato dalle istituzioni: in Italianei settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio, con il danno per la crescita economica nazionale che potrà essere molto significativo. Entrando più nello specifico, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in questi ambiti è salito del 4% nel 2025 rispetto solo allo scorso anno, con Confcommercio che non ha mancato di definire lo scenario come fortemente emergenziale per il Pil italiano. Tra le molteplici cause che hanno contribuito a creare il disallineamento troviamo principalmente il calo demografico, il cambiamento delle preferenze occupazionali e la ridotta mobilità territoriale.in Italia, le figureNel quadro fornito da Confcommercio sull’occupazione nel settore del commercio, della ristorazione e dell’alloggio, emerge in maniera molto chiara che le aziende avrebbero bisogno di più personale, ma fanno attualmente molto fatica a trovarlo.