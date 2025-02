Lanazione.it - Maltempo, torrenti super controllati. Pioggia anche nei prossimi giorni

Il bollettino meteo del Lamma non annuncia nulla di buono per i. Nel senese pioverà, tempo instabile e dunque massima allerta sul fronte del controllo del territorio. Il personale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua ingrossati dalle precipitazioni sin dalla prima mattina di sabato 8 febbraio. Operatori e tecnici sono stati attivati vista l’allerta meteo diramata dalla protezione civile - fa sapere il Consorzio -, con piogge diffuse che in effetti sono cadute in gran parte della provincia di Siena e di Grosseto e picchi che hannoato i 60 millimetri lungo la fascia costiera e l’alta pianura grossetana. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio è stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna, ma costante vigilanza è in attosul torrente Sovata.