Lanazione.it - Maltempo e ingenti piogge. Innalzato il livello del Bruna. Due guadi chiusi a Massa

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOPioggia insistente e fiumi che hanno aumentato la portata delle acque. La Regione Toscana aveva emanato l’allerta meteo e anche in provincia di Grosseto nella notte tra sabato e ieri e per l’intera mattinata di ieri osservati speciali sono stati i torrenti e fiumi che attraversano le colline e la Maremma. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per tutto il fine settimana è stato impegnato nel monitoraggio dei corsi d’acqua ingrossati dalle precipitazioni sin dalla prima mattina di sabato. Operatori e tecnici sono stati attivati vista l’allerta meteo diramata dalla protezione civile, condiffuse che in effetti sono cadute in gran parte della provincia di Grosseto e picchi che hanno superato i 60 millimetri lungo la fascia costiera e l’alta pianura grossetana. Nella notte tra sabato e ieri è stato aperto il servizio di piena sul fiumeche ha superato ildi un metro e 50 centimetri all’idrometro Lepri ed è per questo motivo che il Comune di Grosseto ha aperto il Coc, il Centro operativo comunale.