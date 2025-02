Lanazione.it - Maliseti continua la risalita a suon di gol. La Pietà vince ancora e si prende la testa

Qualche favorita ha commesso un passo falso, alcuni "underdog" hanno fatto saltare il banco. La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, chiusasi ieri, ha confermato la competitività dei tornei, che promettono di lasciare aperto il discorso per (quasi) ogni traguardo. Partendo dal girone D di Prima, con lo Jolo che non è riuscito ad approfittare della sconfitta del Settimello capolista: nonostante un’autorete dei rivali, gli uomini di coach Ambrosio sono caduti in trasferta contro il San Godenzo (vittorioso per 2-1) e restano secondo a nove lunghezze dalla vetta. Hanno limitato i danni anche grazie all’assist involontario del CSL Prato Social Club, capace a sorpresa di rifilare un sonoro 4-0 al Quarrata. Giornata positiva per il Prato Nord, che aggiudicandosi il confronto stracittadino con il Casale Fattoria (3-1) si porta a +5 sulla zona playout.