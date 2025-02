Lecceprima.it - “Malamovida”, scatta una denuncia: si è accanito con calci e pugni su un 21enne

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – È stato individuati a stretto giro uno degli autori dell’aggressione ai danni di undi Lequile, avvenuta sabato sera, 8 febbraio, nel centro storico di Lecce, alla confluenza fra via dei Verardi e via Ascanio Grandi, nei pressi del locale New Paolone Zio Franco. Si tratta di un.