Malamovida mandano un 21enne all’Ospedale Denunciati

Sabato scorso l’aggressione brutale che ha ancora una volta svelato laleccese in pieno centro, ora l’individuazione e la denuncia. La Polizia di Stato ha stretto il cerchio, infatti, attorno agli autori dell’aggressione che è avvenuta sabato 8 febbraio, in tarda serata, ai danni di unnei pressi del bar Paolone, in via Ascanio Grandi a Lecce. Ad esseresono stati un ragazzo di San Cesario del 2006 e di un ragazzo di Lecce del 1999., l’aggressione per futili motiviI due avrebbero avuto un primo contatto con l’aggredito intorno alle 21.30, nei pressi di Porta San Biagio e poi, dopo due ore, si sarebbero incontrati nuovamente nei pressi del bar Paolone dove avrebbero aggredito ilper futili motivi. Sono statientrambi per lesioni gravi ed è in corso di valutazione l’eventuale emissione di misure di prevenzione.