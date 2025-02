It.insideover.com - Make Europe Great Again: la destra euroscettica lancia la sfida a Bruxelles

Raduno sovranista a Madrid – I leader dellaa si sono incontrati per il primo grande evento di Patriots for, celebrando l’elezione di Donald Trump e rindo la loroall’UE.Attacco a– Orbán, Le Pen, Salvini e altri hanno accusato l’Unionea di essere responsabile del declino economico e sociale del continente.Stop al Green Deal e all’immigrazione – I partecipanti hanno dichiarato morto il Green Deal, criticato le politiche migratorie dell’UE e promesso di difendere “valori tradizionali”.L’ombra di Trump e della guerra commerciale – Trump potrebbe imporre dazi sulle esportazionie, mettendo a rischio le economie più dipendenti dall’export, come quella tedesca.Dilemma per laa – I leader sovranisti dovranno scegliere tra il rafforzamento del legame con Trump o una strategia economica più autonoma per l’Europa.