Mai provato a camminare all' indietro? Qui tutti i benefici per corpo e mente

Alla ricerca di uno sport facile da praticare anche per le più pigre, efficace e con risultati evidenti? La camminata all’. Scelta sicuracontrocorrente, la retro walking è in realtà un’attività che ha moltissimi. Per esempio è molto adatta a chi soffre di mal di schiena o ha problemi alle ginocchia o alle anche, o ancora alla zona lombare. Inoltre, si può arrivare a bruciare fino al 30% di calorie in più rispetto alla camminata normale. Provare per credere. Basta mal di schiena? La camminata è la soluzione: lo conferma uno studio scientifico X Leggi anche › Come ritrovare la concentrazione con una camminata, meglio se nel verde Sport, la camminata all’può essere la prossima attività da praticareSta avendo sempre più successo, soprattutto tra sportivi e fisioterapisti, per i moltissimiche ha.