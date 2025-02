Ilfattoquotidiano.it - “Magma Mattarella, il delitto perfetto”: su La7 in prima visione assoluta il docufilm che indaga sulla morte del politico

Lunedì 10 febbraio a partire dalle 21.15, La7 dedica una serata speciale a Piersanti.All’interno de “La Torre di Babele” di Corrado Augias verrà trasmesso, in, il, il” che ricorda la vita ela tragicadell’uomoavvenuta 45 anni fa, esattamente il 6 gennaio del 1980.La pellicola, presentata in alcune anteprime esclusive nel mese di gennaio, è un viaggio nella memoria collettiva, una richiesta di giustizia che risuona nel presente.non offre risposte facili, ma pone domande essenziali: perché a distanza di 45 anni non sappiamo ancora chi ha ucciso Piersanti? Chi ha davvero voluto ladi? Quali legami uniscono quell’omicidio al caso Moro, alle uccisioni di Michele Reina e Vittorio Bachelet, alla strage di Bologna?Per introdurre il film e ragionare sui grandi interrogativi e misteri irrisolti di questoe di quella tragica stagione del terrorismo in Italia, Corrado Augias ospiterà in studio Rosy Bindi, politica di lungo corso e testimone di quegli anni durissimi, e Lirio Abbate, giornalista e saggista titolare di inchieste sugli intrecci fra mafia e criminalità.