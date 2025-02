Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Fuoco, un capolavoro. In mille per la lezione sul quadro

Un’immagine che attraversa i secoli, una devozione che non conosce tempo. Ieri pomeriggio, la xilografia delladel, patrona della città, ha attirato circa un migliaio di persone in Duomo per l’appuntamento con la rassegna ‘Un’opera al mese’. La cattedrale di piazza Ordelaffi era colma di curiosi: nei banchi della navata centrale era impossibile trovare un posto a sedere, mentre lungo quelle laterali molti hanno seguito l’evento in piedi. L’approfondimento ha ripercorso la storia dell’immagine sacra – di cui Forlì ha festeggiato la ricorrenza pochi giorni fa –, sopravvissuta all’incendio del febbraio 1428 che distrusse la scuola di via Cobelli dove era custodita. "Questa straordinaria partecipazione di pubblico – ha detto il sindaco Gian Luca Zattini – ci dimostra che ladelè ancora un simbolo per la comunità forlivese.