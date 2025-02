Ilfattoquotidiano.it - Macron cantante pop, Macron Mac Gyver: il presidente francese si trasforma per lanciare il vertice sull’intelligenza artificiale

Emmanuelprende mille forme in una compilation di video generati dall’Intelligenzapubblicati daldella Repubblicaperi lavori dell’Action Summit, ilsull’IA, con leader mondiali e imprenditori del settore Tech in arrivo da tutto il mondo per due giorni di lavori a Parigi.In una turbine di travestimenti fake,cambia pelle, capelli e muscoli e diventa il protagonista della serie di spionaggio“Oss 117”, poi un noto influenzer, un rapper e persino uno dei protagonisti del film “Le diner des cons” (La cena dei cretini). “Bello..piuttosto ben fatto, mi ha fatto abbastanza ridere” commentain un video su Instagram (vero e senza trucchi dell’IA). Le varie versioni delsecondo i travestimenti generati dall’IA sono stati creati negli ultimi anni da giovani esperti e alcuni hanno avuto un grande successo in rete.