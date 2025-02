Nerdpool.it - M3GAN 2.0: Il Trailer del Super Bowl Scatena la Guerra tra Intelligenze Artificiali

La tua bambola assassina preferita è tornata! Il primodi2.0 è finalmente arrivato, e questa volta la spaventosa AI non è l’unica minaccia robotica pronta a distruggere l’umanità.Unall’insegna dell’horrorUniversal Pictures ha colto al volo l’occasione delper promuovere2.0, regalando ai fan un nuovo sguardo sul tanto atteso sequel horror. Dopo un teaser rilasciato la scorsa settimana, il nuovo film promette un’evoluzione terrificante della premessa originale. Due anni dopo gli eventi del primo capitolo, la tecnologia rivoluzionaria diè stata rubata e trasformata in un’arma letale: un nuovo androide chiamato Amelia (interpretato da Ivanna Sakhno). Di fronte a questa minaccia avanzata, Gemma (Allison Williams) e Cady (Violet McGraw) dovranno prendere una decisione impensabile: riattivare la loro vecchia nemesi,, per combattere il nuovo pericolo.