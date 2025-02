Lutto per la morte di Mauro Donati, storico patron del Ciucheba

Leggi su Corrieretoscano.it

ROSIGNANO MARITTIMO –nel mondo del pubblico spettacolo e in tutta la costa livornese per ladi, originario di Rosignano Solvay, per annidi uno dei più famosi locali italiani, ildi Castiglioncello. È morto nella mattinata di domenica 9 febbraio a Livorno, città dove abitava da parecchi anni. Avrebbe compiuto 80 anni fra qualche mese..Con lui scompare una delle figure più note del nostro territorio. Una persona che era riuscita a portare il grande cabaret, i grandi interpreti della musica italiana e soprattutto del cinema anni Ottanta e Novanta in quella Castiglioncello che con i grandi autori della cinematografia, registi, sceneggiatori e attori (da Suso Cecchi d’Amico a Luchino Visconti, da Marcello Mastroianni ad Alberto Sordi) aveva trasformato dalla fine degli anni Cinquanta la Perla del Tirreno in una succursale di Cinecittà per le vacanze estive.