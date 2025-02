Dayitalianews.com - Lutto nel mondo dell’istruzione pontino per la scomparsa della professoressa Marina D’Annibale

La comunità scolastica piange la, per molti anni docente e vice preside dell’Istituto Comprensivo Volta. Figura di riferimento per generazioni di studenti e colleghi, si è spenta nella notte di sabato presso il Campus Biomedico, all’età di 70 anni.Affettuosamente soprannominata “Signora del Sapere”, ha lasciato un segno profondo nella scuola e nella vita di chi l’ha conosciuta. Dal 1980 al 2021, per ben 41 anni, ha dedicato la sua carriera all’insegnamento, guidando con passione e dedizione intere classi di ragazzi e contribuendo alla crescita dell’istituto.L’omaggio dell’I.C. VoltaL’istituto scolastico, diretto dal preside Gennaro Guarino, ha voluto ricordarla con parole di affetto e gratitudine:“L’I.C. Volta, unito e composto, abbraccia e saluta la sua storica Vicepreside, docente, collega e amica