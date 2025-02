Laprimapagina.it - Lutto nel mondo della radio: morto Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio

Milano è sotto choc per la tragica scomparsa didi, emittente del gruppo Mediaset. Il 51enne dj e conduttorefonico ènel pomeriggio di lunedì dopo essersi gettato nel vuoto dal suo ufficio di via Turati, nel cuorecittà, a pochi passi dal Consolato degli Stati Uniti.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agentiPolizia di Stato, la cui questura si trova a poche centinaia di metri dal luogotragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.