L’urlo di Malgioglio terrorizza il Festival | A Sanremo lasciatemi libero Io primadonna come Bianca Balti

Leggi su Open.online

Cristianonon è un cantante, non è un attore, non è un conduttore. Ma,Balto, non se la prende più di tanto: «Perché non ho colleghi, sono anomalo, sono unico, sonoun panda, sono un solitario anche se ho tantissimi amici». Al Corriere della Sera dice oggi che lui stesso si autodefinisce «La Malgy». E dice di essere famoso «Perché sono diverso da tutti gli altri». Nel colloquio con Renato Franco dà un’anticipazione sul suodi: «Tutti mi chiedonomi vestirò, io so che avrò qualcosa di sconvolgente. Essendoci lasarà una sfida tra primedonne: da una parte una modella e dall’altra una ragazza, che sono io».Voglio essereQuella disembra quasi una minaccia: «Voglio essere: se mi lascianoesce il meglio di».