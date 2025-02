Ilgiorno.it - Lupo avvistato vicino al centro abitato è già una star. “Ma non fermatevi a fotografarlo”

Leggi su Ilgiorno.it

Montebello della Battaglia (Pavia), 10 febbraio 2025 – I lupi che occupavano i nostri territori, ora sono tornati. Secondo i dati più recenti 8 branchi si sarebbero stabilizzati in Oltrepò Pavese, mentre altri 9 prediligono le zone alpine e 4 branchi scenderebbero fino alle zone di pianura. Alcuni avvistamenti sarebbero avvenuti anche a Montebello della Battaglia, in prossimità delche conta poco più di 1400 abitanti. Per questo l’amministrazione comunale ha messo in guardia la popolazione nel caso in cui dovesse imbattersi in un esemplare. Dopo aver sentito il comando carabinieri forestali a tutti i cittadini sono stati diramati alcuni semplici consigli. Il decalogo “Evitate di alimentare e avvicinare i lupi”, è stato scritto al primo punto. Se vedete un: “Allontanatevi senza fare rumore e resta vigile.